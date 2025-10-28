Ciro Solimeno: “Il mio unico errore con Martina De Ioannon”

Uomini e Donne, Ciro Solimeno: “L’unica cosa che ho sbagliato nel rapporto con Martina”

Negli ultimi giorni il mondo del gossip è stato dominato dal triangolo amoroso che coinvolge Martina De Ioannon, ex tronista di Uomini e Donne, e i suoi ex corteggiatori Ciro Solimeno e Gianmarco Steri.

Martina aveva partecipato alla scorsa edizione del dating show condotto da Maria De Filippi e, al termine del suo percorso, aveva deciso di dare una possibilità a Ciro, preferendolo a Gianmarco. Dopo la scelta, i due si erano mostrati felici e complici sui social, condividendo momenti di vita quotidiana e dichiarazioni d’amore reciproche. Martina, in particolare, aveva più volte sottolineato quanto fosse convinta della sua decisione e quanto Ciro la rendesse felice.

Col passare dei mesi, però, la favola ha iniziato a incrinarsi. Da alcune settimane, infatti, tra i due è calato il gelo, fino alla conferma della fine della loro relazione. Poco dopo, la stessa Martina è stata vista più volte insieme a Gianmarco Steri (qui per recuperare le ultimissime foto e ultimissimi video) e ha ammesso di aver ripreso a frequentarlo, per capire se tra loro possa davvero nascere qualcosa di nuovo.

Come prevedibile, la vicenda ha spaccato il web: da una parte chi ha apprezzato la sincerità di Martina, dall’altra chi l’ha accusata di aver illuso Ciro e di non essere stata del tutto trasparente. La De Ioannon ha però voluto chiarire, negando qualsiasi tradimento e spiegando che la rottura con Ciro è avvenuta per incompatibilità caratteriali e problemi interni alla coppia.

Ciro rompe di nuovo il silenzio: il like al commento di un’utente

Nel frattempo, anche Ciro Solimeno ha detto la sua, ammettendo di essere rimasto molto deluso dall’epilogo della storia. In queste ore, l’ex corteggiatore ha pubblicato su TikTok alcune sue foto accompagnate da una frase dal significato profondo: “Ogni cosa, al suo tempo”.

Un messaggio che molti hanno interpretato come un riferimento diretto a Martina. Ma non è tutto: sotto al post è comparso un commento che ha attirato l’attenzione dei fan e che Ciro ha deciso di apprezzare con un like, confermandone implicitamente il contenuto.

Il commento diceva: “Se ti posso fare una piccola critica secondo me hai sbagliato solo una cosa: in questo rapporto tu ti sei messo sempre un gradino più in basso di lei e hai avuto il costante bisogno di dimostrare di essere alla sua altezza. Devi mettere prima te stesso, realizzarti lavorativamente in base a quello che a TE rende felice.”

Un gesto che non è passato inosservato e che, per molti, rappresenta la consapevolezza di Ciro di ciò che non ha funzionato nel suo legame con Martina.