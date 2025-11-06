Ciro Solimeno, il commento h0t a Giulia De Lellis del passato

Ciro e il commento h0t a Giulia De Lellis.

Ciro Solimeno e il commento h0t del passato a Giulia De Lellis: il web si divide

Nelle ultime ore, alcuni fan di Uomini e Donne, ma soprattutto del duo Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, hanno notato un dettaglio social del passato riguardante l’oramai nuovo tronista Ciro Solimeno.

Si tratta di un commento lasciato da Ciro sotto un post di Giulia De Lellis datato 10 luglio 2024. Nell’immagine, l’influencer era ritratta in una posa “da mare” e Ciro aveva commentato : “Alla terza foto mi aspetti”.

Il commento non è passato inosservato. Ed è stato caricato su X da un utente del fandom dei Coatters, noto per seguire Gianmarco e Martina, che ha espresso tutto il proprio dissenso: “Eh, comunque Ciro ha sempre fatto sch*fo, come potete ben vedere scrivere un commento così viscido sotto a una foto del genere, non ci sono altre parole da aggiungere solo schifo”.

Non tutti, però, hanno giudicato severamente il gesto. Alcuni utenti hanno difeso il tronista, sottolineando che “era single, tutti noi facciamo pensieri strani su qualcuno di famoso, non facciamo i santi”.

Il caso dimostra come ogni piccolo dettaglio social dei volti noti del programma possa rapidamente diventare oggetto di discussione e divisione tra fan.