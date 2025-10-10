Ciro rompe il silenzio su Martina: “Ecco qual è la verità”

Ciro Solimeno rompe il silenzio dopo la rottura con Martina De Ioannon: “La verità su di noi”

La storia tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, nata all’interno di Uomini e Donne, è giunta al capolinea dopo otto mesi. Una notizia che ha colto di sorpresa i tanti fan della coppia, che fino a poco tempo fa sembrava affiatata e solida.

Negli ultimi giorni, però, la separazione ha generato un susseguirsi di voci e ipotesi. Alcuni utenti sui social hanno addirittura messo in dubbio la sincerità dei sentimenti tra i due, arrivando a ipotizzare che dietro la rottura ci potesse essere una persona terza. In particolare, si è parlato di un possibile riavvicinamento tra Martina e Gianmarco Steri, anche lui recentemente tornato single dopo la fine della sua relazione con Cristina Ferrara.

Le supposizioni sono state alimentate da alcune interazioni social sospette, che non sono passate inosservate ai fan più attenti.

In questo clima di incertezza, Ciro Solimeno aveva pubblicato alcune frasi criptiche sui social, che molti avevano interpretato come accuse indirette di infedeltà. Martina, dal canto suo, ha risposto in modo chiaro, smentendo qualsiasi tradimento e accusando l’ex compagno di voler passare per vittima.

Le indiscrezioni e l’intervento di Ciro: “La verità è che io e lei..”

In parallelo, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato una segnalazione ricevuta da una follower, che avrebbe visto Ciro in un locale a Roma in compagnia di amici e di una ragazza. Secondo il messaggio, l’ex corteggiatore non sembrava affatto turbato dalla fine della relazione, anzi, sarebbe già in contatto con un’altra ragazza.

Di fronte a tutte queste voci, Ciro ha deciso di intervenire direttamente per chiarire la sua posizione. Con un messaggio netto, ha smentito le illazioni, specificando che non ci sono stati tradimenti da nessuna delle due parti e che nessuno ha mancato di rispetto all’altro. Inoltre, ha annunciato che non parlerà più della questione.

Le sue parole: “Ormai si stanno inventando di tutto. Un giorno la colpa è mia, un giorno è di Martina, ma la verità è che nessuno dei due ha mai mancato di rispetto all’altro. Non c’è stato nulla di tutto quello che sto leggendo. Detto questo, non mi esprimerò più.”

Con questa dichiarazione, Ciro ha cercato di mettere fine al flusso di pettegolezzi che ha accompagnato la fine della sua storia con Martina De Ioannon, una delle più seguite tra quelle nate nel programma di Maria De Filippi.