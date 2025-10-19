Ciro svela tutta la verità: “Martina e Gianmarco si sono baciati”

Tutta la verità di Ciro Solimeno su Gianmarco e Martina

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si sono visti e baciati nelle ultime ore. A confermarlo è stato Ciro Solimeno a Lorenzo Pugnaloni che, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne gli ha parlato e gli ha confessato tutta la veritá: “Gianmarco e Martina si sono baciati. Parole di Martina dette a lui per telefono”.

La verità su Martina e Gianmarco: “stanno insieme”, l’intervista a Lorenzo Pugnaloni

Ecco l’intervista integrale sull’incontro tra Martina e Gianmarco fatta da Lorenzo Pugnaloni.

“Arriviamo alla chiamata di ieri mattina

«Ci siamo rivisti una settimana fa più o meno, le dico che sono ancora innamorato di lei. Le chiedo se lo sia ancora, avrei rifiutato il mondo e avrei litigato anche con i miei. Ero preso, lo sono anche ora. Mi ha chiamato e sono corso da lei. Da quel giorno zero contatti, passano otto giorni e ieri mattina le riscrivo. Le mando un messaggio dopo il caso della famosa collana (quella che Steri le aveva regalato durante un’esterna), e dopo le emoticon dei famosi “treni”. Le dico: “Perchè fai questo?” Mi risponde con mille giustificazioni e scuse. Lei ha sempre avuto il pensiero su Gianmarco, te lo confermo. Le ho scritto dopo alcune tue stories sui social, non volevo passare per quello che stavi scrivendo – giustamente».

E?

«Mi dice “Ti devo dire la verità”. La anticipo su Gianmarco, mi risponde “sì, ci siamo visti e abbiamo parlato”. Afferma che non mi stava mancando affatto di rispetto e le dico che mi sta chiamando solo perché sa che sarebbe uscita la notizia, voleva pararsi il sedere dicendomi che ha fatto ciò che si sentiva di fare. L’ho insultata, mi dispiace ma era inevitabile… ci sono rimasto malissimo. Non era vero che ci eravamo lasciati da settimane, come va dicendo».

E lei?

«Non voleva riprendersi la m***a presa a Temptation Island: non potevo dire che non mi voleva per il tenore di vita. Le ho detto che stavo iniziando un nuovo percorso, un nuovo mestiere…».

Ma lei e Gianmarco stanno insieme?

«Mi ha detto che si sono visti, hanno parlato e si sono baciati. Mi ha detto che non sono andati a letto ma non le credo. Tuttavia, credo al fatto che sia la prima volta che si sono visti ma non posso mettere, ora come ora, la mano sul fuoco. Ho litigato con lei per ogni frecciatina che metteva, ha sempre negato tutto fino alla fine facendomi passare per visionario. ».

Di cos’hanno parlato?

«Hanno parlato di tutto, Gianmarco le ha persino chiesto come mai non l’avesse scelto e perché non fossero all’epoca compatibili».

Cosa ti diceva Martina di Gianmarco mentre stavate insieme?

«Che non gliene fregava nulla, ne parlava malissimo dicendo che era il trentenne “due palle” che abita ancora a casa dei suoi, che non era realizzato. Ora com’è possibile che si frequentino?».

Al limite di “Beautiful”

«Si sono parlati, stanno cercando di capire. Martina mi ha detto che non lo conosce, nel senso che si frequenteranno. Martina mi ha anche detto che lei e Gianmarco sono pronti ad affrontare me e Cristina, perché sa che avremmo parlato. Mi ha ribadito che a 28 anni è normale che vada a prendersi la persona che vuole. E io? A 23 anni che devo fare? Ho cambiato città e lavoro».

E Cristina?

«Non so nulla, non ci siamo sentiti. Smentisco quanto circolava ieri».

Poi?

«Insulti a vicenda, l’ho bloccata su whatsapp, ha tolto tutte le foto dai social e ho fatto quelle storie sui social. Potevo dire di tutto e di più ma mi sono trattenuto. Non voglio una guerra, sto male per lei. Ti giuro, mi fa male davvero».

Con Gianmarco hai mai parlato?

«No».

E ora?

«Sono allibito. E questi sono i valori che tanto decanta? Se doveva fare questa cosa, avrebbe dovuto farla davanti a tutti alla luce del sole. Gestito tutto in maniera troppo precoce: tutti quei gesti, frecciatine… ha sempre negato ogni gesto fatto per Gianmarco dicendo che era tutto frutto della mia immaginazione. E’ stata falsa».

Pensi di essere stato tradito?

«No, ma troppi segnali… alle persone diceva che era mesi che non stava bene, che non era soddisfatta di sé. Ha avuto difficoltà sue. Ma dopo una settimana che Gianmarco si lascia, ti prendi la briga di lasciare me… a casa mia due più due fa quattro. Merito una verità assoluta».

Come gestiranno ora il tutto?

«Dice che non si ritiene fidanzata con Gianmarco, sta cercando di tutelarsi e pararsi il sedere. Non possono confermare ora come ora. Ma tanto uscirà prima o poi tutto. Cristina che deve dire? E’ stata presa in giro da Gianmarco. Qualcosa accadrà, per forza»”.