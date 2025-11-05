Ciro, le prime parole da tronista: il tipo di ragazza che cerca

E’ il nuovo tronista di Uomini & Donne, dopo l’attesissimo confronto con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri; Ciro Solimeno ha condiviso le sue prime emozioni in un video in esclusiva WittyTV.

“Sono un po’ sotto choc per tutto ciò che gli sta accadendo”, ha raccontato il neo tronista. Questo nuovo percorso, ha spiegato, rappresenta per lui una vera occasione di rinascita dopo un periodo complicato, segnato anche e soprattutto dalla fine della sua relazione con Martina De Ioannon, durata circa due mesi.

Ha definita “bellissima” la sua precedente esperienza nel programma come corteggiatore, aggiungendo di sperare di poter rivivere le stesse emozioni e di incontrare una persona capace di farlo innamorare di nuovo.

Ciro Solimeno e il tipo di ragazza che cerca

Il tipo di donna che vorrebbe conoscere nel corso del suo trono? Ciro ha spiegato di non avere uno “standard fisso”. Ha però ammesso di dare grande importanza all’impatto visivo, perché, come ha detto, si capisce subito “dal suo sguardo se una persona gli piace oppure no”.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che l’aspetto esteriore non basta: con il tempo è il carattere a fare davvero la differenza. Si è descritto come una persona molto istintiva, capace di “andare a tremila” quando prova interesse per qualcuno, pur riconoscendo che questa impulsività non sempre lo aiuta.

Le lezioni dopo la storia con Martina

Ciro ha poi parlato della relazione appena conclusa con Martina De Ioannon, spiegando che quell’esperienza gli ha insegnato molto. Ha raccontato di aver imparato a riflettere di più e di aver capito quanto sia importante guardare le situazioni anche dal punto di vista dell’altra persona.

Oggi si dice curioso di scoprire come reagirà in una nuova conoscenza, sentendosi più maturo e consapevole rispetto al passato. “Mi sono innamorato all’interno di questo programma e quindi spero di trovare una persona che mi faccia battere di nuovo il cuore“, ha concluso.