Colpo di scena a Uomini e Donne, durante il trono classico con protagonista Andrea Nicole. La giovane è divisa tra Ciprian e Alessandro, anche se ormai la scelta sempre essere abbastanza scontata. La vera notizia è la dichiarazione del primo corteggiatore che nell’ultima puntata ha ammesso di essersi innamorato di lei, facendo sbroccare il secondo pretendente.

Ciprian si dichiara ad Andrea Nicole, la reazione di Alessandro

Sin dal suo ingresso in studio, Ciprian si è mostrato visibilmente alterato per via dell’esterna avuta con Andrea Nicole. La tronista ha cercato il suo corteggiatore a casa, dove però ha trovato la madre che l’ha portata al suo studio.

Sorpresa a parte, l’esterna non ha avuto dei risvolti positivi e Ciprian ha ammesso di essere rimasto ferito dai dubbi della ragazza che di contro ha commentato:

Mi serve capire chi è la persona che può stare al mio fianco, e questo non si può basare solo sul ‘mi piaci’ perché sarei superficiale ed io non posso permettermelo e non voglio permettermelo, non solo per me ma anche per la persona che ho di fronte. Sbaglio?

Ciprian ha quindi replicato:

Ma tu non mi piaci e basta, e lo sai, io sono innamorato di te e lo sai.

Andrea Nicole, spiazzata dalle sue parole, ha commentato:

Me lo stai dicendo adesso, perché sei arrabbiato…

Pronta la replica del corteggiatore:

No, perché ho sentito che ti sto perdendo…

Alla luce di quanto accaduto, Alessandro ha preferito alzarsi e lasciare lo studio furioso:

Ieri le avevo fatto recapitare una cosa nel suo camerino e comunque in settimana ho pensato tanto a lei. Poi ieri ho dovuto assistere al teatrino che sembra tra due fidanzati e sinceramente non commento, che devo commentare… poi ieri dopo la puntata mi aspettavo almeno un grazie per il suo gesto ed invece me la ritrovo che è andata addirittura a casa sua. Maria, io penso che in due mesi le dimostrazioni da parte mia le ha avute, ma dopo due mesi e mezzo a vedere certe cose, io ho investito molto su questa cosa, io così non vado avanti. Se le dimostrazioni ci saranno anche da parte sua, altrimenti mi alzo e me ne vado!

