“Quelle ciglia attaccate con l’Attack”, Elenoire Ferruzzi criticata dai vipponi

Elenoire Ferruzzi è la concorrente che peggio sta uscendo da questo Grande Fratello Vip. Dopo aver discusso con Nikita Pelizon, ha sputato a terra vedendola passare (e Antonino Spinalbese si è fatto una bella risata).

Al termine della diretta di ieri sera, alcuni vipponi si sono interrogati sulle ultime dinamiche che hanno visto protagonista la signora che dice di abitare a CityLife, criticando alcuni aspetti della sua persona (e non posso nemmeno dargli torto).

Alberto De Pisis, con estrema lucidità ha esordito:

Io mi metto nei suoi panni ed Elenoire non ha avuto tanti uomini, ha un po’ di carenza di sentimenti, sotto quell’aspetto è stata sfortunata. – riportano i colleghi di Biccy.it – In questa casa non è arrivata con l’intento di trovarsi qualcuno, ma alla fine stando qua dentro ci si affeziona. Con Luca le è andata male e ora con Daniele vede in Nikita un’avversaria. Quando nella vita hai ricevuto tante porte chiuse alla fine è normale se diventi gelosa dei tuoi affetti.