Cicogna in arrivo di nuovo per Natalia Paragoni? Le indiscrezioni

Uomini e Donne, nuove indiscrezioni su Natalia Paragoni: è in arrivo un altro bebè?

Da alcune settimane il mondo del gossip è tornato a parlare di una possibile gravidanza per Natalia Paragoni. Non sarebbe la prima volta che circolano voci su una nuova cicogna in casa Zelletta, ma la coppia per ora non ha confermato nulla. Nonostante ciò, le chiacchiere sul web continuano a moltiplicarsi.

La Paragoni è già mamma della piccola Ginevra, nata dalla relazione con Andrea Zelletta. I due stanno insieme dal maggio del 2019, quando lui, allora tronista di Uomini e Donne, decise di uscire dal programma proprio con lei. Da allora la loro storia non ha attraversato momenti particolarmente difficili, anche se molti fan attendono ancora la proposta di matrimonio che non è mai arrivata. Oggi la loro bambina si avvicina ai due anni e un nuovo arrivo in famiglia sarebbe accolto con gioia.

I sospetti social

A far nascere i sospetti è soprattutto il modo in cui Natalia appare sui social nelle ultime settimane: foto e video mostrano spesso solo la parte superiore del corpo, un espediente che molte altre influencer hanno utilizzato in passato per nascondere le prime settimane di gravidanza. Anche dal profilo di Zelletta non emergono indizi, visto che l’ex tronista sembra concentrato su un imminente trapianto di capelli a cui avrebbe intenzione di sottoporsi.

Per ora, dunque, si tratta solo di ipotesi e osservazioni dei fan. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte dei diretti interessati.