Ciao Darwin, quando torna su Canale 5? Possibile data e rivoluzione show

Ciao Darwin starebbe per tornare in tv, su Canale 5, condotto come sempre da Paolo Bonolis. Quella che andrà in onda sarà la nona edizione del programma reso celebre alla fine degli anni Novanta con l’ultima edizione nel 2019. Ma quando sarà la data di ritorno?

Ciao Darwin, torna la nona edizione: ecco da quando

Secondo quanto riferisce TvBlog.it, Ciao Darwin 9 dovrebbe fare ritorno nel marzo del 2023. Lo stesso padrone di casa, Paolo Bonolis, nel corso della sua ospitata al Maurizio Costanzo Show, sulla possibilità di riproporre la trasmissione in tv ha replicato con un “vediamo”.

Stando a quanto riferito dal portale televisivo, tuttavia, lo show di Bonolis dovrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione. Ecco cosa si legge: