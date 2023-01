Ciao Darwin non andrà in onda: ecco per quale motivo è saltata la nuova edizione dello show di Bonolis

La nona edizione di Ciao Darwin era particolarmente attesa dal pubblico di Canale 5. Paolo Bonolis insieme a Madre Natura e Luca Laurenti, sarebbe dovuto tornare in onda nella primavera del 2023 ma qualcosa è andato storto.

Ecco perché Ciao Darwin non andrà in onda nel 2023

Secondo quanto apprende Davide Maggio, il programma di Bonolis non andrà in onda così come invece avevano palesato i palinsesti di Mediaset: il motivo? Pare per questioni economiche.

Ecco la soffiata del celebre blog:

La nona edizione di Ciao Darwin non andrà in onda nella primavera 2023. Al momento sarebbe “appoggiato” nel palinsesto del prossimo autunno. Il motivo del rinvio sarebbe prettamente economico, dovuto agli alti costi della trasmissione. Ebbene sì mentre Mediaset sbandiera l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria e i forti investimenti editoriali in virtù dei quali le reti rimarranno accese anche durante il Festival di Sanremo, dall’altro taglia il programma più forte e atteso del palinsesto primaverile. Probabilmente visti i risultati non negativi, la scelta è quella di accontentarsi senza puntare troppo in alto o intaccare lo status quo. Meglio giocarsi Ciao Darwin quando il periodo potrebbe essere più ostico.