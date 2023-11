Ciao Darwin 9, Angeli vs Demoni: squadre, giochi e Madre Natura, tutto sulla prima puntata del 24 novembre

Da stasera, venerdì 24 novembre 2023, al via su Canale 5 la nona edizione di Ciao Darwin, in onda in prima serata e condotta da Paolo Bonolis, con la presenza dell’immancabile spalla destra, Luca Laurenti. Un ritorno attesissimo che avviene a distanza di quattro anni dall’ultima edizione. Cosa dobbiamo aspettarci? Dalle nuove sfide a Madre Natura, ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’edizione di Ciao Darwin 9.

Ciao Darwin 9, Angeli vs Demoni: le novità della nuova edizione

Ciao Darwin, il celebre show ideato da Paolo Bonolis, riprende il suo viaggio di esplorazione parascientifica alla scoperta dell’essenza dell’uomo e della donna del Terzo Millennio. Due gruppi di individui, contrapposti per aspetto, stile di vita, tradizioni, ideologie e professioni, selezionati con cura da SDL2005, si sfidano in competizioni semi-serie.

L’avventura inizia con la battaglia epica tra Angeli vs Demoni. Il codice di Ciao Darwin prevede la ricerca del tratto dominante attraverso una serie di sfide in cui i concorrenti devono dimostrare coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, seduzione e simpatia.

Tra le sfide proposte per la selezione naturale della specie ci sono “A spasso nel tempo”, che trasporta i concorrenti in diverse epoche storiche o aree geografiche specifiche, la “prova di coraggio”, il “faccia a faccia”, il momento del dibattito tra i due schieramenti, e il gioco finale con il quiz mozzafiato dei “cilindroni”.

La giuria, composta da 200 spettatori in studio, assegnerà i punteggi e determinerà la squadra vincitrice. La colonna sonora del programma è la storica sigla di “Ciao Darwin”, “Matti”, composta e cantata da Renato Zero e interpretata dal corpo di ballo.

Quest’anno, l’iconica Madre Natura si moltiplica: quattro splendide figure si alterneranno nel ruolo di custodi del meccanismo del caso nel corso delle puntate.

Sono decine le modelle che hanno ricoperto questo ruolo, basti pensare all’australiana Vanessa Rae Kelly, passando per le nostrane Paola Di Benedetto e Sara Croce.