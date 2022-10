Antonino Spinalbese chiacchierando con Alberto De Pisis, ha parlato della sessualità di Edoardo Donnamaria durante le prime battute del Grande Fratello Vip: “Lui si è presentato con le ciabattine rosa ed io ho pensato…”.

Antonino credeva che Edoardo fosse gay: “Con quelle ciabattine rosa…”

Spinalbese, per via della “presentazione” di Edoardo, all’inizio ha creduto che lui fosse gay e stesse anche cedendo al corteggiamento di Alberto salvo tirarsi indietro dopo la clip mandata in onda nel corso di una diretta in prime time:

Lui si è presentato all’inizio con quelle ciabattine tutte rosa, con quel jeans aderente, la magliettina bianca e stava sempre con te. Io dentro di me… Certi atteggiamenti, che uno ti viene sempre sopra, tutti questi modi qua mi hanno dato da pensare che a lui piacessero gli uomini. Non perché avesse le ciabatte rosa, ma il modo in cui si rapportava nei tuoi confronti all’inizio era particolare. Non dico che uno che si mette le ciabatte rosa è gay, assolutamente no. Le ciabatte rosa, il pantalone un po’ attillato, la magliettina sempre sopra di te, il bacio, il massaggio, la carezza… dentro di me ho fatto 1+1. Poi invece… l’hai più visto con le ciabattine rosa ed i pantaloni attillati? Ti è salito addosso e ti ha baciato? No… dopo il video… è entrato qui dentro che era una persona e quello che è adesso è un’altra.

Personalmente credo che Edoardo sia un ragazzo intelligente senza problemi con la sua sessualità e in grado di abbracciare un amico fregandosene di coloro che potrebbero fraintendere certi atteggiamenti per lui normalissimi.

Ed Antonino che prima sostiene “non è che se hai le ciabatte rosa sei gay” e poi dice “e le ciabatta rosa, la maglietta bianca, il jeans attillato, ti si mette addosso” ne è la viva dimostrazione.