Christian Stefanelli lascia Amici 21? Maria De Filippi interviene – VIDEO

Christian Stefanelli, criticato da Veronica Peparini e Alessandra Celentano (contrarie all’ingresso del serale), ha avuto un “crollo” dopo la puntata di Amici 21 andata in onda domenica pomeriggio. Il ballerino che divide la stanza con Alex Rina, ha manifestato la volontà di lasciare il programma.

Non ha più senso. Ci ho pensato due ore. Con la testa sono già a casa. Non ha più senso continuare. Era il mio sogno, ora non lo è più. Non tornerò più indietro. Ho fatto tante scelte nella mia vita, non sono mai cambiate. Mi passa stando a casa con i miei genitori.

E’ un accumulo di cose. Non sto più bene. Non riesco più ad esprimermi. Il giudizio e le parole hanno un peso. In sala non riesco più a stare. Non ha più senso. Non sto più bene. Io sto male perché non riesco ad affrontare questo percorso come prima. Già prima che mi esibissi stavo male. Non mi sono sentito bene. L’ho detto anche a Serena. Che senso ha se faccio la valigia dopo? Io non mi sono sentito bene.