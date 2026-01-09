Choc ad Amici 25: due eliminazioni inaspettate, ecco chi

È tutto pronto per una nuova puntata di Amici 25, in onda domenica 11 gennaio su Canale 5. Dopo la pausa natalizia, il talent di Maria De Filippi torna con un appuntamento ricco di colpi di scena, eliminazioni, gare e ospiti musicali. In queste ore si è svolta la registrazione e sono già trapelate le anticipazioni su quanto vedremo in televisione.

La puntata segna il ritorno del pomeridiano e, come rivelano gli spoiler diffusi da Superguidatv, non sono mancati momenti di tensione e decisioni importanti.

Le sfide

La registrazione si è aperta con le sfide. Anna ha affrontato la sua avversaria ma non è riuscita a superarla, venendo così eliminata definitivamente dalla scuola. Al suo posto è entrata una nuova ballerina, Kiara, che ha fatto subito il suo ingresso tra gli allievi. La sfida di Riccardo, invece, non è stata mostrata in studio: verrà trasmessa nel daytime di lunedì 12 gennaio. Secondo le anticipazioni, il cantante ha avuto la meglio sulla sfidante Spinosa interpretando il brano Ci vorrebbe il mare.

Nel corso della puntata si è svolta anche la prima gara canto del nuovo anno. La classifica ha visto Michele al primo posto, seguito da Gard e Plasma. Angie ed Elena si sono posizionate a pari merito, poi Valentina, Opi e Lorenzo. A finire in sfida sono stati Lorenzo e Valentina.

Gara ballo

Spazio anche alla gara ballo, che ha visto Kiara conquistare la prima posizione. Emiliano e Alessio si sono classificati a pari merito subito dopo, seguiti da Maria Rosaria, Giorgia, Pierpaolo e Paola. A ottenere la maglia rossa sono stati Paola e Pierpaolo, che dovranno quindi affrontare una sfida.

L’eliminazione di Flavia

Non sono mancati i colpi di scena. Durante la gara canto, Anna Pettinelli ha deciso di restituire la maglia a Flavia dopo le polemiche delle ultime settimane. Poco dopo, però, la professoressa ha cambiato nuovamente posizione, decretando l’eliminazione definitiva della cantante. La decisione ha scatenato un acceso confronto tra Rudy Zerbi e la Pettinelli, mentre Plasma ha lasciato lo studio insieme a Flavia in segno di solidarietà.

Situazione delicata anche per Maria Rosaria: Alessandra Celentano starebbe valutando la possibilità di sostituirla con una nuova ballerina, Maddalena. Nei prossimi giorni l’insegnante prenderà una decisione definitiva, mentre nel frattempo Maria Rosaria continuerà a vivere in casetta con il resto del gruppo.

Infine, sono stati annunciati anche gli ospiti musicali della puntata di domenica 11 gennaio. Ad Amici 25 arriveranno Mara Sattei e Nicolò Filippucci, pronti a esibirsi sul palco del talent.