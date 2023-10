Il Grande Fratello è in seria difficoltà? Dal punto di vista degli ascolti la risposta è sì. I concorrenti “nip” sembrano non convincere e, secondo Agent Beast (account di spoiler TV su Twitter), ci sarebbe stata già la prima inversione di marcia e presto entreranno nuovi volti famosi.

Chiusura anticipata per il Grande Fratello? “Entreranno nuovi vip”

Chiusura anticipata, atmosfera pesante, difficoltà per sviluppare la puntata… non accadeva da decenni. La chiusura anticipata sembra un’ipotesi sempre più concreta nonostante chiunque attualmente smentisca. Già domani è pronta l’inversione di marcia.

Per la prima volta in dieci anni, nel palinsesto di punta in prima serata hanno avuto difficoltà a sviluppare la puntata, questo è un episodio preoccupante. Vedremo domani gli ascolti.

Signorini, si è intestardito solo su una dinamica: le coppie, vuole sole le coppie. Hanno provato con il tugurio a smuovere le acque dicono, c’è apatia. Suggeriscono di provare ad inserire veri vip ma tutto avrebbe un effetto boomerang.

Fase di stallo.

Nei toto nomi per i possibili ed eventuali sostituti alla conduzione del Grande Fratello si inizia a fare un solo nome: quello di Silvia Toffanin, figura che verrebbe ben vista e non solo dai dirigenti Mediaset.

Se il tuo editore ti impedisce di creare contenuti imprescindibili per attrarre ascolti, diventa difficoltoso intervenire.

Signorini ha le sue punte di diamante all’interno del gioco ma poco stanno facendo. O attiri odio o crei lo scandalo forse sarebbe il caso di iniziare a svelare non solo le storie ma anche fare cadere le maschere.

Conferma ricevuta, entreranno nuovi vip: gente che sappia fare televisione.