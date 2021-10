Proprio ieri mattina Jessica, primogenita delle sorelle Selassiè, ha ricevuto un messaggio aereo al Grande Fratello Vip che lasciava pensare potesse essere stato invitato dal medico che prima di entrare nella Casa gli aveva controllato l’estetica.

Il medico chirurgo Giulio Giammarioli aveva postato uno scatto in compagnia delle sorelle Selassiè (ed uno anche con Soleil Sorge) facendo l’in bocca al lupo per il nuovo percorso in TV.

Il messaggio aereo volato sopra il cielo del GF Vip, si concludeva con: “Dr. G.” tanto che anche le sorelle avevano ipotizzato potesse trattarsi del medico in questione.

Il chirurgo, proprio in queste ore, ha prontamente smentito questa possibilità:

Dati i recenti avvenimenti ci tengo a sottolineare quanto segue. Non sono in alcun modo coinvolto nello striscione firmato Dr.G che ha sorvolato la Casa del Grande Fratello. Mi fa davvero piacere che le ragazze abbiano pensato a me e rivolgo loro la mia più grande simpatia e tutto il mio supporto. Ma non è stata una mia iniziativa. Sono un medico. Tengo alla mia credibilità e alla mia immagine professionale. Non cerco assolutamente fama tramite sotterfugi o mezzucci. Chiunque abbia dichiarato il contrario, diffamandomi senza motivo, verrà opportunamente contattato dai miei legali.

Se lo avessi mandato io mi sarei firmato Dottor Giulio, non Dr.G che può essere chiunque. Avrei mandato un messaggio di supporto a tutte le partecipanti che sono passate a trovarmi in studio. Comprese le altre sorelle Selassié e Soleil Sorge. Visto che più volte è stato chiesto ribadisco inoltre che non ho trattato le labbra delle principesse.