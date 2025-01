Il chirurgo di Maria Monsè sbugiarda Ilaria Galassi: la verità sulle famose “punturine”

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, una polemica inaspettata ha tenuto banco per oltre 30 minuti: le punturine estetiche gratuite di Ilaria Galassi, ottenute grazie all’intermediazione di Maria Monsè: cosa c’è di vero in tutta questa storia? Il chirurgo estetico è intervenuto sui social per fare delle precisazioni.

Il chirurgo di Maria Monsè sbugiarda Ilaria Galassi: la verità

Tutto ha avuto inizio quando alcune ex protagoniste di Non è la Rai hanno affermato di non avere contatti con Maria Monsè da almeno 30 anni. La conduttrice, che partecipò al programma di Gianni Boncompagni per una sola stagione, si è dichiarata infastidita da queste affermazioni, rivelando un retroscena inedito:

Ilaria mi ha contattata per un aiuto a entrare al GF e per un intervento estetico che non poteva permettersi.

Secondo la Monsè, sarebbe stata proprio lei a presentare la Galassi a un chirurgo estetico che ha effettuato il trattamento gratuitamente.

A poche ore dalla puntata, il chirurgo coinvolto ha deciso di intervenire attraverso una storia su Instagram. Pubblicando una foto con Ilaria Galassi, ha chiarito la vicenda:

Per onestà e sincerità fui contattato da Maria Monsè per avere un occhio di riguardo nei confronti di Ilaria, accontentandolo con molto piacere.

La Monsè ha commentato il post, rivolgendosi direttamente alla gieffina:

Sono contenta che hai ascoltato il mio consiglio.

La reazione dei fan e il dibattito al GF

La questione ha acceso un acceso dibattito sia all’interno della Casa che tra i telespettatori. Alcuni si sono schierati dalla parte di Ilaria, sostenendo che non ci sia nulla di male nell’accettare un aiuto, mentre altri hanno criticato la gieffina per non aver chiarito la situazione sin dall’inizio.

Le polemiche sulle punturine di Ilaria Galassi mettono in evidenza come anche dettagli apparentemente irrilevanti possano scatenare dibattiti accesi. La vicenda, per ora, resta aperta, e non è escluso che possa essere affrontata nuovamente nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello.

