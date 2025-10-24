Chiedono a Martina De Ioannon un’intervista: come ha risposto

Chiedono a Martina De Ioannon un’intervista, di Verissimo e del Grande Fratello Vip: ecco come ha risposto

Negli ultimi giorni il nome di Martina De Ioannon è tornato al centro dell’attenzione, complice il chiacchieratissimo triangolo sentimentale che la vede protagonista insieme a Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Ma mentre il web discute e i gossip si moltiplicano (proprio ieri sera il primo bacio in pubblico e non solo, qui per recuperare) la giovane ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island ha fatto una scelta precisa: niente interviste sulla sua vita privata.

Cos’ha detto Martina a Fanpage: su un’ipotetica intervista, tv e GF Vip

Quando Fanpage.it ha contattato l’agenzia che oggi la rappresenta per proporle un’intervista, la risposta è stata chiara: “Martina non parla della sua vita privata”. Una posizione ferma, che sembrava voler segnare una linea di confine netta tra pubblico e privato.

Eppure, a poche ore da quel rifiuto, Martina è tornata a far parlare di sé con una storia Instagram che non è passata inosservata. Nel video si mostra mentre si passa il rossetto, sulle note della sigla di Beautiful, la soap dei triangoli amorosi per eccellenza. Un gesto che molti hanno interpretato come un ironico riferimento proprio alle voci che la riguardano.

Un dettaglio curioso, considerando che solo poco prima aveva dichiarato di non voler alimentare il gossip. Ma con quella story — pubblicata tra un contenuto sponsorizzato e l’altro — sembra aver voluto lanciare un messaggio sottile ai follower: sa perfettamente di essere al centro dell’attenzione e non le dispiace giocare con l’ironia.

“Nessuna intervista in tv, nessun GF Vip”

Da parte sua, nessuna intervista esclusiva in vista. L’agenzia ha infatti smentito i rumor secondo cui Martina si preparerebbe a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip o a raccontare la sua versione dei fatti a Verissimo. Nessun progetto televisivo imminente, dunque, e nessuna “rivelazione” programmata.

Pare invece che Martina voglia spostare l’attenzione sulla carriera, lasciando per ora da parte la sfera sentimentale. Una decisione legittima, anche se l’uso strategico dei social e la scelta della colonna sonora di Beautiful rendono difficile separare completamente i due piani.

Una cosa, però, è certa: anche senza rilasciare interviste, Martina De Ioannon ha trovato il modo di far parlare di sé.