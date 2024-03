Chico Forti torna in Italia: ex Vippona in lacrime, il commento di Selvaggia Lucarelli

Dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, Chico Forti farà finalmente ritorno in Italia. L’annuncio è arrivato ieri, in video della presidentessa del consiglio Giorgia Meloni. La notizia ha scatenato varie reazioni, dalla gioia alla prudenza. A commentare la vicenda, anche l’ex Vippona Jo Squillo e Selvaggia Lucarelli.

Chico Forti torna in Italia: le reazioni di Jo Squillo e Selvaggia Lucarelli

Sono felice di annunciare che, dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, è stata appena firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. Un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con il governo dello Stato della Florida e con il governo federale degli Stati Uniti che ringrazio. E’ un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia e per tutti noi. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. E ora aspettiamo in Italia Chico.

Così la Meloni ha annunciato in un video il ritorno di Chico Forti in Italia. A supportare enormemente la causa di Forti era stata anche Jo Squillo, nel 2021 concorrente del GF Vip, la quale in diverse circostanze si era spesa a sostegno dell’ex imprenditore, ribadendo quanto la vicenda le fosse a cuore.

All’epoca Chico Forti aveva espresso la sua gratitudine nei confronti della Squillo scrivendole una lettera. Dopo aver appreso ieri la notizia dal Tg, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha reagito con estrema gioia, come documentato in un video postato sulla sua pagina Instagram.

Un commento in mattinata è giunto anche da parte di Selvaggia Lucarelli, che in merito si è mostrata molto prudente, rimandando il suo giudizio: