Il gruppo di donne che nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto “muro” contro Soleil Sorge, ha deciso di chiarire con lei (si sono finalmente accorte di quanto sia forte?). E così l’influencer si è chiarita con alcune di loro.

Francesca Cipriani è stata sicuramente quella meno comprensiva che ha addirittura paragonato lo scivolone di Soleil tirando in ballo la “N Word” pronunciata da Fausto Leali lo scorso anno.

Ma davvero fa a paragonare Fausto Leali a Soleil. Lui ha più volte pronunciato la n-word (anche dopo che era stato disperso e graziato) , Sole ha detto tutt’altra cosa (parlava di una situazione e non di una persona il particolare. no words really #gfvip pic.twitter.com/rRyLOKFTKG

— (@StanPedr0) October 3, 2021