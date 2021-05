Chiara e Valentina Ferragni hanno litigato? Le famosissime sorelle della moda avrebbero avuto uno screzio per via della collezione di orecchini della più piccola di casa, così come svela Santo Pirrotta in diretta nel corso di “Ogni Mattina” in onda su TV8.

Pare ci siano fulmini e saette a casa Ferragni, ma non tra i Ferragnez. Chiara ha sempre sostenuto sua sorella Valentina, che recentemente ha lanciato una linea di gioielli. Tuttavia questa linea ha fatto storcere il naso ad alcune amiche di Chiara, che dicono di essere state copiate da Valentina, tant’è che lei le ha allontanate dalle sue amicizie più intime. Ma la notizia deve ancora arrivare. Dovete sapere che Chiara ha manifestato in famiglia la voglia di creare anche lei una linea di gioielli, e Valentina non l’ha presa bene. Pare ci sia stata una discussione abbastanza accesa.

Come ben sapere Valentina Ferragni è stata accusata di aver lanciato la sua collezione di orecchini copiando il brand Eèra fondato da Chiara Capitani, grande amica proprio di Chiara Ferragni.