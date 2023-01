Dopo le parole di Arianna Gianfelici, amante di Davide Donadei mentre stava con Chiara Rabbi, proprio quest’ultima ha rotto il silenzio con un lunghissimo sfogo social dove ha attaccato pure un giornalista.

Quando ci sono troppi galli a cantare non si fa mai giorno. Oggi facciamo il gioco della verità e ve la racconto tutta…Prima però lasciate che dia un consiglio a chi ha parlato fino ad ora riempendosi la bocca con il mio nome. Fatevi un regalo, risparmiatevi ulteriori figuracce perché quello che racconterò è ovviamente supportato da prove concrete come chat, audio, screen e chi più ne ha più ne metta.

Chiara Rabbi ha attaccato anche un giornalista:

Parto dal parlarvi di un giornalista se così vogliamo definirlo, che dall’estate scorsa non ha fatto altro che girarmi attorno come un avvoltoio nella speranza che io rilasciassi dichiarazioni su quella che è stata la mia ultima storia, nonostante sapesse quali fossero le mie condizioni psicofisiche.

Chiara Rabbi poi si rivolge direttamente ad Arianna Gianfelici:

Secondo punto, parlo con chi in teoria sarebbe il motivo delle mia corna, perché le cose hanno un nome ed è giusto farne buon uso. Carissima, ti ho sopravvalutata e rivalutata erroneamente quando hai deciso di chiamarmi e raccontarmi ogni minimo accadimento tra te e Davide dopo essere stata sfancu**ta da quest’ultimo.

Ti bruciava per il palo che avevi preso o avevi solo voglia del trash che ora stai rincorrendo con tristissime interviste? E pensare che la mia bontà d’animo mi ha anche portata a difenderti pubblicamente dopo i vostri insignificanti reels insieme perché venivi attaccata su ogni fronte…Come biasimarli poi?

Concludo tutto lasciandovi riflettere su un paio di cose ponendovi delle semplici domande: “Al Grande Fratello Vip chi c’è? Davide o Chiara?“; “Le interviste finora chi le ha accettate? La parte lesa o i carnefici?“; “Chi ha espresso la volontà di apparire in televisione per un confronto in diretta? Chiara o Arianna?”.

A questa vi rispondo io: la cantante che non ci ha creduto abbastanza. Ma lasciate che scriva l’ultima cosa. “La punta dell’iceberg del mio silenzio” non è altro che grande voglia di tenermi stretta la vita che mi sono ricreata lontano da tutta questa sporcizia, facendo leva unicamente sulle mie forze.

Per voi, quelli che ci sono stati dall’inizio e che mi seguono da sempre: mi scuso per questo triste e imbarazzante teatrino. Alla fine sono riusciti ad estorcere anche a me l’ultima parola, che giunti a questo punto mi sembrava doverosa…Perché cornuta sì, mazziata no.