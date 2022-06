Volano stracci tra Chiara Nasti e Paola Turani. In questi giorni, dopo alcuni scatti social, in molti hanno fatto notare l’influencer napoletana l’assenza di chili in più nel corso della sua prima vgravidanza.

“Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… Per ora non ho preso un chilo”, ha risposto Chiara Nasti fin troppo attenta alla sua linea.

Successivamente alcuni utenti le hanno fatto notare che se avesse preso qualche chilo non ci sarebbe stato alcun problema.

Pronta la sua piccata replica:

Nessuno… siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza, non ho problemi. Dopo li toglierei subito.

Questo commento too much è stato notato da Francesca Barra che ha “condannato” la Nasti. Sotto al suo post è intervenuta anche Paola Turani:

20 kg presi in gravidanza facendo sport con uno stile di vita sano! Dopo 8 mesi ne ho ancora 2/3 ma va benissimo così. Mi sono sentita “svaccata”? No, anzi. Stavo da dio. Però come dicevi tu cara Francesca capiamo bene da chi provengono certe uscite e impariamo a dargli il giusto peso. Un abbraccio.

Pronta, anche in questo caso, la replica di Chiara Nasti:

Disse quella che veniva sotto le mie foto 10 anni fa spammandomi le foto di “seguitemi ricambio”… Leccare il c… alla gente e dire quello che vogliono sentirsi dire ti riesce bene. Che pagliaccio che sei!