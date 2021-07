Chiara Nasti finisce nuovamente nella bufera per via di un tatuaggio. A distanza di poco più di un anno dalla gaffe legata ad un tattoo con tanto di errore, ecco che l’influencer napoletana torna a far parlare di sè per un motivo molto simile.

Chiara Nasti, polemica sul nuovo tatuaggio

Uno dei talenti di Chiara Nasti è indubbiamente quello di sollevare polemiche social. Anche questa volta è stato un suo nuovo tatuaggio molto particolare a far discutere gli utenti del web scatenando del sarcasmo.

Il motivo è presto detto: la nota influencer nella giornata di ieri ha deciso di sfoggiare il suo nuovo tatuaggio condividendo il lavoro del tatuatore. Si tratta del volto della stessa Chiara impresso sul braccio, in cui la giovane appare con tanto di corona in testa, foulard al collo ed un cuore sul naso.

Una scelta che ha innescato dell’ironia sui social alla quale la Nasti ha prontamente replicato intervenendo nelle successive Instagram Stories (video in apertura):

Non capisco perché vi indignate così tanto per il fatto che mi sia fatta me stessa sul braccio, sul mio braccio tra l’altro… mio! ve lo fate anche voi. Vi fate una bella Nasti sul braccio, vi regalo un po’ di autostima… pensateci.

Chiara Nasti da brava chica mala si tatua la sua faccia con una corona sopra. Questo è un livello di egocentrismo che non mi aspettavo esistesse.. pic.twitter.com/SsBzJdoo1Z — theworldisyours. (@lory_ora) July 21, 2021

Qualcuno può impedire a Chiara Nasti di farsi altri tatuaggi o eventualmente sbattere al gabbio il suo tatuatore qualcuno la aiuti stop — Aneeta (@AnitaCasellato) July 21, 2021