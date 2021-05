Chiara Nasti in perfetto stile “ci son cascata di nuovo”, l’ha sparata grossa anche questa volta parlando del sole che la ustiona in zona petto perché ha il seno rifatto e, per questo motivo, si attacca alla “plastica”.

Chiara Nasti la spara grossa: Karina Cascella interviene

Io sono la classica persona bravissima a dare consigli alle amiche, a tutti gli altri ma poi quando riguarda me faccio solo danni. Cioè sulla mia persona le toppo tutte, con gli altri invece sono bravissima. Vi prego, ditemi che c’è una come. Devo dirvi la verità: una cosa di cui sono stata sempre convinta cioè che il sole si attacca proprio sulle tett* rifatte, cioè dove vede plastica là agisce infatti io ogni anno mi scotto sempre qui.

Io eviterò di commentare perché ho scelto la diplomazia.

Karina Cascella, meno diplomatica di me, ha attaccato l’influencer: