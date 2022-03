Chiara Nasti è incinta del fidanzato Mattia Zaccagni? Alcune indiscrezioni web hanno evidenziato questa interessante possibilità, scopriamo a seguire tutti i dettagli della faccenda di gossip esplosa nelle ultime ore.

Chiara Nasti è incinta? Ecco cosa lo fa pensare: tutti gli indizi

Così come evidenziano gli amici di Very Inutil People, in alcune storie Instagram di Chiara Nasti sembra spuntare un pancino sospetto che ha letteralmente allertato gli estimatori.

Ma le curiosità non terminano qui.

La Nasti avrebbe parlato pure di grandi novità (e non soltanto lavorative) svelando di essere in un periodo molto felice della sua vita.

Mattia e Chiara si sono conosciuti la scorsa estate ad Ibiza e la loro relazione procede a gonfie vele.

Very Inutil People aggiunge:

Chiara ha poi però rincarato la dose, affermando che questo periodo così florido porterà con sé tantissime novità, non solo lavorative. Che queste novità da lei citate si riferiscano proprio all’arrivo di un bebè? “Sono troppo happy”, ha scritto Chiara nelle sue Instagram stories, accompagnando la frase ad un cuore rosso e a una clessidra: “Ci sono tantissime novità di lavoro…ma non solo”. Novità che sarebbero confermate anche da una nostra fonte vicina alla ex naufraga de L’Isola dei Famosi.