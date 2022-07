E’ bastata una foto di Chiara Nasti in bikini in una calda domenica d’estate per far esplodere l’ennesima polemica social. Il motivo, per alcuni utenti, sarebbero i chili di troppo che l’influencer avrebbe messo su alla sua 22esima settimana di gravidanza. Ricordiamo infatti che la Nasti è incinta del suo primo figlio, frutto dell’amore con Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio.

Chiara Nasti e le polemiche sul peso dell’influencer incinta

Tutto sarebbe iniziato dopo un post su Instagram pubblicato da Chiara Nasti sul suo profilo e nel quale si mostrava in bikini. Tre scatti accompagnati dalla didascalia: “Kg in più che amo”.

Accanto ai vari commenti di follower che si complimentavano con Chiara Nasti per la sua gravidanza in corso, non si sono fatti attendere coloro che hanno colto l’occasione per criticarla proprio sul presunto eccessivo peso. In modo particolare una donna ha commentato:

Considerando che sei ancora al quinto mese, di conseguenza il bambino è poco più di 700 grammi, hai preso abbastanza peso! Cosa è successo? Mancano ancora 20 settimane.

Un’osservazione che però non è particolarmente piaciuta alla Nasti che oltre a limitare i commenti ha voluto dire la sua attraverso le sue Instagram Stories:

La cosa vergognosa è che siete tutte mamme con commenti senza un senso, dove dovreste essere abbastanza appagate avendo i vostri gioiellini, ma l’unica cosa che trasmettete e che arriva a me è la vostra infelicità. Complimenti, vi fate il fegato amaro da sole. Una vergogna leggere ancora queste cose… da mamme/donne e persone adulte. Per favore smettetela, vi fa male davvero, nessuno vi toglie niente. Rendetevi conto che è odio a caso, più che per me, per voi stesse. Non è bello vedere donne che “partoriscono” questi pensieri. Provate a essere delle brave e belle persone, senza odio represso dentro.

I commenti sul peso di Chiara Nasti incinta farebbero seguito a una polemica dello scorso mese quando la stessa influencer disse di aver preso solo 100 grammi. In tante la accusarono di mentire e lei quindi replicò:

Siete voi problematiche a pensare che uno dica di non aver preso peso per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano…io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito.