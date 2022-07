Chiara Nasti “demolisce” l’hater che critica il suo seno: “Nessuno te la dà!”

Chiara Nasti è costantemente nell’occhio del ciclone, specie da quando è incinta e sfoggia fieramente la sua gravidanza sui social. In queste ore, così come evidenziato da Deianira Marzano, l’influencer ha “demolito” un hater.

Un utente ha commentato in maniera colorita il decoltè di Chiara Nasti ricevendo la risposta di un altro internauta che ha scritto, riferendosi al suo seno, che ci fosse solamente della “plastica”.

Pronta la risposta della Nasti:

Ma plastica o no a te che cambia? Marcare sempre su sta roba “plastica, plastica”. Lo sai che ti fa meno uomo? Non si dice ad una donna. Pensalo ma risparmiaci la tua maleducazione e frustrazione.

Solamente la scorsa settimana, la Nasti ha dovuto fare i conti con coloro che l’accusavano del presunto peso eccessivo in gravidanza.

In modo particolare una donna ha commentato:

Un’osservazione che però non è particolarmente piaciuta alla Nasti che oltre a limitare i commenti ha voluto dire la sua attraverso le sue Instagram Stories:

La cosa vergognosa è che siete tutte mamme con commenti senza un senso, dove dovreste essere abbastanza appagate avendo i vostri gioiellini, ma l’unica cosa che trasmettete e che arriva a me è la vostra infelicità. Complimenti, vi fate il fegato amaro da sole.

Una vergogna leggere ancora queste cose… da mamme/donne e persone adulte. Per favore smettetela, vi fa male davvero, nessuno vi toglie niente. Rendetevi conto che è odio a caso, più che per me, per voi stesse. Non è bello vedere donne che “partoriscono” questi pensieri. Provate a essere delle brave e belle persone, senza odio represso dentro.