Chiara Nasti ha affermato che partecipare Grande Fratello Vip è da “sfig*ti”. Dagospia nel corso della giornata di ieri, ha condiviso le fotografie del provino che la fashion blogger aveva fatto proprio per entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Tirare fuori cose passate per denigrare (non avevo neanche i tattoo, spacciandola per una cosa recente) non è da vigliacchi e bugiardi… di più. Io non sono la stessa di due tre anni fa. Come il resto di voi. La mia parola vale davvero così tanto? Oh, vi ringrazio. Il mio parere in merito non cambia però. Tra sfig*ti comunque vi capite.

La sfig*ta sono io che non accetta di partecipare a questi teatrini di tre centesimi. Oppure voi (non voi persone ovviamente) che mi continuate a pregare, a distanza di anni, di prenderne parte? Le mie priorità e ambizioni sono davvero lontane da questo tipo di roba.