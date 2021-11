Chiara Nasti dice “no” al Grande Fratello Vip e lo attacca duramente. L’influencer campana, rispondendo al box di domande del suo profilo di Instagram, ha parlato del reality show di Alfonso Signorini.

“Il Grande Fratello Vip è da sfig*ti!”, Chiara Nasti attacca il reality show

Io al Grande Fratello Vip? Non sono per quelle robe lì, ahah, lo trovo da sfig*ti, ognuno vede le cose a modo proprio… mai comunque!

Quindi la Nasti trova (cito i personaggi più in vista del momento che hanno avuto modo di partecipare ad una edizione del GF Vip) Andrea Damante, Giulia De Lellis, Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Rosalinda Cannavò degli sfig*ti?

A me, personalmente, non sembra proprio… ed anzi, per personaggi nati dal web, trovo l’opportunità del GF Vip come una ottima vetrina da prendere in considerazione al volo (naturalmente bisogna avere anche un talento spiccato ed evidente).

E inoltre, a giugno del 2020, quando ha sostenuto proprio lei il provino, aveva mandato una sosia al suo posto?

Alfonso Signorini dice “no” agli influencer