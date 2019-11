Chiara Galiazzo, chi è il fidanzato? Lo choc dopo la vittoria di X Factor

Chiara Galiazzo ospite di “Vieni da me”, si è raccontata a 360° parlando anche della vittoria di X Factor avvenuta ormai la bellezza di 8 anni fa. In quella edizione la sua squadra era capitanata da Morgan, il cantautore di Monza attualmente in “rotta di collisione” con il talent show.

Nel corso del primo provino di X Factor, Chiara Galiazzo aveva indossato il capotto dell’adorata nonna Zita, morta un anno fa:

La vittoria del talent show ha regalato alla cantante notevole “sconvolgimento” emotivo:

Quando arrivano degli stravolgimenti forti, poi, ad un certo punto, non avevo un giorno libero. Non avevo un metodo di impostazione della mia vita. Non c’è mai un modo per essere preparati. È stato un passaggio molto fulmineo.

Il 22 novembre uscirà il nuovo singolo di Chiara, dal titolo “L’ultima canzone del mondo”. E sul suo fidanzato rivela:

Io ho un fidanzato. Non sono tanto per le smancerie. Io non l’ho mai presentato sui social. L’ho fatto vedere da lontano. Lo chiamiamo tutti ‘Puntino’. Esiste ma lo riprendo da molto lontano. Sui miei social, sono sempre sola perché tutte le persone che non mi circondano non voglio apparire. Con Puntino stavamo insieme prima di X Factor, ci siamo lasciati, poi, ci siamo rimessi assieme. Mi è venuta la gelosia retroattiva quando stavo in Thailandia. Saremo insieme da 4 – 5 anni di netto.