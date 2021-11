Chiara Francini, ad un passo dal debutto di Drag Race Italia, prende le difese di Tommaso Zorzi dopo la grande mole di commenti negativi che ha ricevuto una volta ottenuto il ruolo di giurato del programma in onda su Discovery+ dal prossimo 19 novembre.

Chiara Francini parla dell’odio social che ha ricevuto Tommaso Zorzi

L’attrice, intervistata dal buon Francesco Canino su Panorama, ha svelato per quale motivo, secondo lei, Tommaso Zorzi è stato oggetto di commenti social fin troppo pesanti:

Tommaso è stato molto esposto con il Grande Fratello Vip, forse è questa la spiegazione. Non lo conoscevo e mi è sembrato molto intelligente e veloce di pensiero. Con Priscilla è scattata un’alchimia magica. Insieme abbiamo formato una famiglia allargata ed è stato tutto molto naturale visto che non c’era copione scritto.

Lietissima di leggere “non c’era un copione scritto” perché lo dirò e scriverò sempre: Tommaso Zorzi rende al 100% – per me – quando va a braccio oppure quando si scrive i suoi show in maniera autonoma (vedi il Late Show, interamente nella sue mani e stato gestito alla perfezione).

Aspetto fiduciosa il momento in cui Tommy non avrà paura di aprire le ali e volare veramente. Nel frattempo, sono curiosissima di vederlo tornare in pista con Drag Race Italia.