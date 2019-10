Chiara Ferragni Unposted, documentario da oggi su Amazon Prime Video

Chiara Ferragni Unposted, il documentario che ha raccontato a 360° la vita di Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale tra le più importanti al mondo, da oggi, martedì 29 novembre è disponibile in streaming per gli utenti di Amazon Prime Video.

Realizzato da Elisa Amoruso, Chiara Ferragni – Unposted è il documentario presentato all’ultima mostra internazionale del Cinema di Venezia ed è stato anche un successo al botteghino italiano.

Siamo entusiasti di poter rendere il documentario di successo su Chiara Ferragni un contenuto esclusivo per i clienti Prime in Italia e nel mondo – ha affermato Viktoria Wasilewski, Head of Content di Prime Video in Italia – Chiara è il perfetto esempio di imprenditorialità femminile e di donna di successo in grado di coinvolgere ogni giorno milioni di fan in tutto il mondo. Siamo felici di poter fornire ai nostri spettatori uno sguardo esclusivo sulla sua vita affascinante e sul suo lavoro.