Chiara Ferragni e Tronchetti Provera stanno insieme: le prime parole dell’ex di Fedez

Il gossip infiamma attorno a Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: i due sono ufficialmente una coppia. Dopo settimane di indiscrezioni, il settimanale Oggi ha pubblicato le foto che ritraggono l’influencer e l’imprenditore mano nella mano, vestiti per Halloween. La serata del 31 ottobre non è stata solo un’occasione per festeggiare, ma anche per confermare un legame che sembra crescere giorno dopo giorno.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: amore alla luce del sole

Secondo quanto riportato dal settimanale, Giovanni Tronchetti Provera, manager del gruppo Pirelli, sarebbe stato invitato a casa Ferragni, dove avrebbe incontrato anche i figli dell’imprenditrice, Leone e Vittoria. Un’amica vicina a Chiara avrebbe commentato: “Giovanni è un uomo gentile, presente, una bella persona. Sono felice”.

Durante la serata di Halloween, i due avrebbero trascorso del tempo insieme prima di uscire per una festa esclusiva a Milano, dove hanno ballato fino a tarda notte.

Le indiscrezioni non si fermano qui: Tronchetti Provera avrebbe già conosciuto la madre di Chiara, Marina Di Guardo, e le sorelle Francesca e Valentina. La relazione, quindi, sembra procedere a gonfie vele. Secondo l’amica dell’influencer, Ferragni avrebbe confidato: “Era nel mio destino”.

Dopo un periodo di turbolenze personali e mediatiche, Chiara Ferragni potrebbe aver trovato una nuova serenità accanto a Giovanni Tronchetti Provera. E lo dimostrerebbero proprio le ultime indiscrezioni su quella che è ufficialmente una nuova coppia.