Chiara Ferragni torna single e vengono svelati i motivi

Chiara Ferragni di nuovo single? Le voci parlano di una rottura con Giovanni Tronchetti Provera, e vengono svelati i motivi

Nuovi rumor agitano il nome di Chiara Ferragni, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe tornata ancora una volta single. La sua storia con Giovanni Tronchetti Provera, iniziata dopo la separazione da Fedez, potrebbe essere arrivata al termine.

La situazione tra Chiara e Giovanni

Dopo la fine del matrimonio con Fedez, Chiara aveva ritrovato un equilibrio accanto a Tronchetti Provera. La relazione, rimasta a lungo lontana dai riflettori, aveva attraversato un periodo complicato, salvo poi riprendere vigore all’inizio dell’estate. Proprio allora i due avevano scelto di mostrarsi per la prima volta sui social, dando un segnale di ufficialità alla loro storia.

Negli ultimi tempi sembrava che tutto procedesse nella direzione giusta: c’era persino chi parlava di convivenza imminente e di una possibile proposta di matrimonio. Ma, stando a quanto emerso di recente, il quadro sarebbe cambiato di nuovo.

Le rivelazioni di Gabriele Parpiglia

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, i due avrebbero deciso di separarsi dopo nuove tensioni e divergenze. Il giornalista sostiene inoltre che la famiglia di Tronchetti Provera non avrebbe mai pienamente approvato la relazione, situazione che avrebbe portato a un ultimatum da parte di Chiara. A quel punto, lui avrebbe scelto di porre fine al rapporto.

Nel frattempo l’imprenditrice digitale, secondo i rumor, starebbe dedicando tutte le sue energie ai progetti professionali, lasciando da parte la sfera sentimentale.