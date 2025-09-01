Chiara Ferragni, rottura con l’amico storico: lo scoop

Rottura tra Chiara Ferragni e il suo storico amico.

Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato: finisce l’amicizia dopo anni di collaborazione

La lunga amicizia tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato sembra essere arrivata al capolinea. Dopo anni di stretta collaborazione e rapporti personali molto stretti, le ultime notizie parlano di una rottura definitiva tra l’imprenditrice digitale e il suo ex manager.

Addio tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato

Per molto tempo Fabio Maria Damato è stato una figura chiave nella vita professionale e privata di Chiara Ferragni. Non solo lavoravano insieme, ma tra loro c’era un rapporto di fiducia e amicizia costruito nel corso degli anni. Tuttavia, tutto sarebbe cambiato a seguito del caso legato al pandoro, scoppiato quasi due anni fa, che ha avuto importanti conseguenze sull’immagine pubblica della Ferragni.

Dopo quel periodo difficile, Chiara e Damato hanno interrotto la collaborazione professionale. Anche Fedez, prima della separazione dalla moglie, aveva accusato apertamente l’ex manager, contribuendo a rendere la situazione ancora più tesa.

Nonostante ciò, i due avevano mantenuto dei contatti privati e si erano persino fatti vedere insieme lo scorso anno durante il matrimonio di Diletta Leotta. La loro presenza comune a quell’evento aveva fatto pensare a un riavvicinamento, ma le apparenze potrebbero aver ingannato.

Cosa sta succedendo tra Chiara e Fabio

Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, l’amicizia tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato sarebbe ufficialmente finita. Al momento non sono chiari i motivi precisi che avrebbero portato alla rottura definitiva, ma fonti vicine alla coppia professionale sostengono che non ci siano più rapporti tra loro.

A rendere la situazione ancora più delicata è il fatto che entrambi dovranno presentarsi in tribunale per l’accusa di truffa aggravata. Il processo è previsto per il 23 settembre, data in cui Chiara e Fabio si rivedranno dopo molto tempo.

La nuova vita di Chiara Ferragni

Nel frattempo, Chiara Ferragni sembra aver intrapreso un nuovo capitolo della sua vita. Di recente è uscita allo scoperto con Giovanni Tronchetti Provera, con il quale sta vivendo una nuova relazione. Dopo alcune voci su una crisi tra i due, sembra che abbiano superato le difficoltà e stiano procedendo insieme.

La fine dell’amicizia con Fabio Maria Damato rappresenta un ulteriore punto di svolta nella vita dell’influencer, che negli ultimi anni ha affrontato importanti cambiamenti sia sul piano personale che professionale.