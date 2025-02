Chiara Ferragni conferma la storia con Provera e svela se tornerebbe mai insieme a Fedez

Chiara Ferragni si trova in Spagna per partecipare ai Goya Awards, il prestigioso riconoscimento cinematografico spagnolo. Prima di calcare il red carpet dell’evento, l’imprenditrice digitale ha visitato la città di Granada, dove ha incontrato il sindaco, per poi immergersi nell’atmosfera della serata di gala.

“Sono felice e serena”: la rivelazione di Chiara Ferragni

Tuttavia, al centro dell’attenzione non è stata solo la sua presenza all’evento, ma soprattutto le dichiarazioni rilasciate alla rivista spagnola Hola!, che hanno fatto luce sulla sua attuale situazione sentimentale dopo le voci insistenti sul suo conto.

In un’intervista esclusiva, Chiara Ferragni ha voluto chiarire il suo stato d’animo e la sua vita sentimentale, mettendo fine alle speculazioni che l’hanno vista protagonista negli ultimi mesi. “Sono in una relazione. Sono molto, molto felice. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno, spero che continueremo così”, ha dichiarato l’influencer, confermando ufficialmente la sua storia con Giovanni Tronchetti Provera.

I due, infatti, erano stati paparazzati insieme in diverse occasioni e, recentemente, è comparso sui social il loro primo scatto ufficiale durante il concerto di Max Pezzali a Milano. Il giovane imprenditore sembra aver conquistato definitivamente il cuore della Ferragni, che ha mostrato una ritrovata serenità dopo mesi turbolenti.

Chiara Ferragni e Fedez: il capitolo chiuso definitivamente

Se la relazione con Giovanni Tronchetti Provera procede a gonfie vele, lo stesso non si può dire del rapporto con Fedez, suo ex marito e padre dei figli Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale ha infatti dichiarato senza mezzi termini di non voler più avere nulla a che fare con lui: “No con Fedez no, non tornerei mai più con lui. Addio, addio”.

Le parole della Ferragni arrivano dopo settimane di indiscrezioni e rivelazioni da parte di Fabrizio Corona, che nel suo format Falsissimo ha svelato presunti retroscena sulla relazione tra il rapper e la sua presunta amante Angelica Montini.

Secondo l’ex re dei paparazzi, la storia tra Fedez e Montini sarebbe durata per tutta la durata del matrimonio con Chiara Ferragni e, a sua volta, la giovane sarebbe stata protagonista di ulteriori tradimenti, tra cui uno con Achille Lauro.

Quale sarà il prossimo passo?

Con una nuova relazione ormai ufficializzata e una decisione definitiva su Fedez, Chiara Ferragni sembra essere pronta a voltare pagina. Resta da vedere come evolverà il suo futuro sentimentale e professionale, mentre il pubblico continua a seguire ogni suo passo con grande interesse.