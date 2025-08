Chiara Ferragni, quanti milioni ha perso in un anno: cifra shock

Crollo per Tbs Crew Srl: il bilancio 2024 segna -94% nel fatturato. Chiara Ferragni cerca di ripartire

Il bilancio 2024 della Tbs Crew Srl, la società che gestisce le attività commerciali e d’immagine di Chiara Ferragni, è stato depositato e i numeri parlano chiaro: l’azienda ha subito un tracollo. Il fatturato è passato dai 17,4 milioni di euro del 2023 a poco più di 1 milione nel 2024, con un calo netto del 94%. Un crollo che fotografa alla perfezione il periodo difficile attraversato dall’imprenditrice digitale dopo le varie polemiche che l’hanno investita.

Le entrate maggiori sono arrivate dal mercato estero, per un totale di 612 mila euro, mentre dal pubblico italiano ne sono arrivati soltanto 379 mila. Il bilancio si è chiuso con una perdita di 2,2 milioni di euro.

Le attività sospese

Nel corso del 2024, Ferragni ha praticamente sospeso tutte le attività di sponsorizzazione via Instagram, i suoi contratti da testimonial sono stati cancellati e i prodotti del suo brand sono finiti in svendita a causa del forte calo di domanda. Tuttavia, nonostante le perdite, la società presenta ancora una base patrimoniale solida: il patrimonio netto si attesta sui 9 milioni di euro e ci sono quasi 10 milioni liquidi sui conti correnti.

Per tentare di limitare i danni, la Tbs Crew ha ridotto in modo importante i costi, tagliando sedi e negozi, riuscendo così ad abbattere le spese operative del 65%.

Chiara Ferragni prova a rialzarsi nel 2025

Nonostante il difficile 2024, la società resta attiva e in questo 2025 si intravedono i primi segnali di ripresa. Chiara Ferragni ha ricominciato a fare pubblicità sui social e ha firmato alcune collaborazioni, soprattutto con brand spagnoli ed europei dell’est. È anche tornata sulle copertine di magazine internazionali, seppur con un profilo più basso rispetto agli anni d’oro.

Una presenza in tv avrebbe potuto aiutare a rilanciare la sua immagine: pare infatti che la Rai avesse messo gli occhi su di lei per Ballando con le Stelle. Il progetto prevedeva anche un curioso faccia a faccia in giuria con Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, questa ipotesi è sfumata: a settembre Chiara dovrà affrontare l’inizio del processo per truffa aggravata, circostanza che la terrà lontana dal piccolo schermo, almeno per il momento.

Milly Carlucci, comunque, non ha fretta. Se ne riparlerà, forse, nel 2026.