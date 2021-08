Chiara Ferragni svela se vede uno psicologo e parla di ansia e panico 

Chiara Ferragni si è confidata con i suoi follower nel box domande di Instagram. Imprenditrice digitale più famosa in Italia ha svelato in andare dallo psicologo ed ha parlato degli attacchi di panico.

Negli ultimi 3 anni mi sono poi fatta una dei regali più grandi per capirmi: vedo uno psicologo una volta alla settimana , esperienza che consiglio veramente A TUTTI.

Se mi sono fatta aiutare da qualcuno per superare le insicurezze? Ho fatto tanto lavoro su me stessa, ho cercato sempre di affrontare le mie paure e di capire pian piano la mia mente e da cosa certi meccanismi siano scaturiti.

Chiara Ferragni ha anche rivelato di avere sofferto di attacchi di panico per un breve periodo della sua vita:

Ora quando mi viene un po’ di ansia (da quando sono genitore mi succede spesso) cerco di concentrarmi sul lavoro o altre esperienze e non focalizzarmi sulla stessa sensazione.

Se ho mai sofferto di ansia e attacchi di panico e che consiglio voglio darvi? Sì, ansia anche ora in certi momenti mentre di attacchi di panico ho sofferto un poʻnel 2015 quando ero a Los Angeles e mi sentivo sola e lontana dalle persone che veramente mi amavano.

