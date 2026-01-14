Chiara Ferragni, primo gesto dopo la sentenza

Chiara Ferragni è stata prosciolta dalle accuse di truffa legate al cosiddetto pandoro gate. La decisione è arrivata oggi dal tribunale di Milano, dove il giudice della terza sezione penale Ilio Mannucci Pacini ha stabilito il non luogo a procedere per accettazione della remissione delle querele nei due procedimenti che riguardavano il pandoro Balocco Pink Christmas e le uova di Pasqua Dolci Preziosi.

In pratica, all’imprenditrice digitale non è stata riconosciuta l’aggravante della minorata difesa dei consumatori. Il reato è stato quindi riqualificato come truffa semplice, perseguibile solo su querela di parte. Le querele, però, sono decadute dopo che Ferragni ha provveduto a risarcire i consumatori con un importo complessivo superiore ai 3 milioni di euro.

Con la stessa motivazione sono stati prosciolti anche Fabio Damato, ex collaboratore storico dell’influencer, e Francesco Cannillo, amministratore delegato e presidente di Cerealitalia-ID. Per entrambi, in precedenza, la Procura aveva avanzato richieste di condanna, rispettivamente a un anno e otto mesi e a un anno di reclusione.

La prima cosa che ha fatto dopo la sentenza

All’uscita dal tribunale, Chiara Ferragni è apparsa visibilmente emozionata. Circondata da telecamere e giornalisti, ha commentato la sentenza ringraziando i suoi legali e le persone che le sono state accanto in questi mesi difficili. “Ho chiamato subito mia mamma, lei mi è sempre stata vicina. È finito un incubo, sono molto contenta di poter riprendermi la mia vita. Sono stati due anni molto duri, ma giustizia è stata fatta”.

La conclusione del procedimento segna la fine di una vicenda giudiziaria che ha avuto un forte impatto mediatico e che per lungo tempo ha messo in discussione l’immagine pubblica dell’influencer. Ora, con il proscioglimento definitivo, Ferragni si dice pronta a lasciarsi alle spalle uno dei periodi più complessi della sua carriera e della sua vita personale.