Chiara Ferragni parla a Pomeriggio 5: la replica sui gossip di Corona e sul rapporto con Fedez

In un clima già teso per le recenti rivelazioni sul caso Fedez, Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio durante un’intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque. Le sue parole, dirette e senza filtri, hanno acceso i riflettori su una vicenda che si arricchisce di nuovi dettagli giorno dopo giorno.

Il chiarimento di Chiara Ferragni sul caso Fabrizio Corona

“Non c’entro niente con tutte le cose che stanno uscendo, ma ogni tanto è giusto mettere le cose in chiaro”, ha dichiarato l’influencer, sottolineando il bisogno di difendersi dalle speculazioni che circolano sui media.

L’intervista rilasciata da Chiara Ferragni arriva dopo giorni di fuoco, in cui Fabrizio Corona ha diffuso presunte rivelazioni sulla vita privata dell’influencer e del suo ex marito Fedez.

Ferragni, solitamente riservata su questioni personali, ha spiegato: “È vero che in alcuni momenti della mia vita non c’è stata così tanta privacy, per nostra scelta, ma non c’entro niente con tutte le cose che stanno uscendo in questo momento. Volevo starne fuori il più possibile, ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro, perché altrimenti…”.

Ferragni vs Fedez: la replica sul loro rapporto

Durante l’intervista, Ferragni non ha evitato di affrontare il tema del rapporto con Fedez, soprattutto dopo che l’artista ha dichiarato pubblicamente di averla amata sinceramente. Con un tono pacato, ma fermo, ha risposto:

Nell’ultimo anno quello che ho fatto è sempre stato non rispondere, cercare di essere superiore, far parlare chi voleva parlare, non interferire mai, però penso che in alcuni casi sia stato sbagliato. Penso sia giusto difendermi e far uscire quella che è la verità. Mi dispiace che in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli, ed è per questo che in tante cose sono stata zitta.

La Ferragni ha poi concluso con una dichiarazione che lascia poco spazio a future repliche:

Non voglio fare altri commenti su tutto quello che riguarda Federico e quella che è stata la nostra storia. Però grazie.