The Ferragnez è uscito oggi su Amazon Prime Video ed evidenzia la vita di coppia di Fedez e Chiara Ferragni, la coppia dello showbiz più amata e seguita dal pubblico italiano.

Durante la terza puntata, il pubblico avrà modo di vedere uno scontro di coppia durante una vacanza (proprio tra le pagine di Chi Magazine questa estate sono state pubblicate le immagini inedite di un fortissimo litigio).

Durante il terzo appuntamento, Chiara Ferragni evidenzia la sua volontà di andare a cena alle 19 ma Fedez cercherà di rifiutare:

Ma non è la giornata in cui facevo il caz** che volevo? Mi stai rompendo la min**ia di più del solito invece. Che rompi caz**. Ma cosa ti cambia se andiamo a mangiare alle 9, anziché alle 07:30? A che ora vuoi andare a mangiare? Ti prego dimmelo perché mi stai veramente stressando.

Dopo la lite Chiara Ferragni si è rifugiata dallo psicoterapeuta Leone Baruh, per raccontare le sue emozioni a caldo:

Fedez, di contro, ha spiegato che la moglie vorrebbe sempre risolvere tutto in cinque minuti mentre lui ha bisogno di più tempo per smaltire una discussione:

Io capisco che da parte tua ci sia la voglia di risolvere subito. Invece dall’altra parte ci sono io che ti sto dicendo non ora. Più fai così, più stai soffiando sul fuoco. E questa roba è proprio in conflitto. Non c’è chi ha ragione e chi ha torto.

Chiara ha spiegato però che litigare con Fedez le ricorda la separazione dei suoi genitori (Marina Di Guardo e Marco Ferragni):

È odioso discutere e il giorno dopo la vivo malissimo. Mi sento una ragazzina nel panico, alle prime litigate. Mi agito. I miei genitori si sono separati in modo un po’ brusco. Quelli sono stati gli anni delle mie prime litigate forti. Io ero la più grande, in un momento in cui i miei genitori erano entrambi sbandati, che non si capiva bene cosa facessero, ero un po’ mamma delle mie sorelle. Mi concentravo su come risolvere le cose.