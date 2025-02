Chiara Ferragni, le sorprendenti parole di Selvaggia Lucarelli: ecco cosa pensa dell’ex di Fedez

Nel corso della puntata domenicale di Verissimo, Selvaggia Lucarelli ha affrontato vari temi della sua vita privata e professionale. Tra gli argomenti trattati, la giornalista ha espresso un’inaspettata empatia nei confronti di Chiara Ferragni, recentemente coinvolta in vicende giudiziarie.

Selvaggia Lucarelli esprime empatia per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è attualmente sotto processo con l’accusa di truffa aggravata per la vendita di prodotti dolciari con presunti fini benefici. Le indagini hanno rivelato che i fondi raccolti non sono stati destinati come promesso, portando a una multa di un milione di euro e a una significativa perdita di seguaci e sponsor per la Ferragni. Nonostante le sue scuse pubbliche e le donazioni a enti benefici, la sua reputazione e le sue attività professionali hanno subito un duro colpo.

Lucarelli ha commentato: “È un periodo della vita in cui provo un po’ di empatia per Chiara Ferragni. Mi sembra che abbia pagato a sufficienza per quello che ha commesso”. Ha inoltre sottolineato come la Ferragni sia stata oggetto di una “morte sociale”, con qualsiasi sua azione bersagliata da insulti.

La posizione di Selvaggia Lucarelli su Fedez

Diversa, invece, l’opinione di Lucarelli riguardo a Fedez, ex marito di Chiara Ferragni. Sebbene non lo abbia menzionato direttamente, le sue parole lasciano poco spazio all’interpretazione: “Mentre dall’altra parte, come dire… l’ex coniuge… riceve assoluzioni in maniera molto più facile. A lui vengono perdonate cose che dal mio punto di vista sono molto più gravi”.

La separazione tra Ferragni e Fedez è stata al centro dell’attenzione mediatica, con numerose dichiarazioni pubbliche. Recentemente, Ferragni ha dichiarato di avere poco contatto con il suo ex marito, affermando: “Non parliamo molto, lui non è molto gentile”. Ha aggiunto: “Sto meglio senza Federico. Non era una buona relazione”.

Le accuse contro Chiara Ferragni riguardano campagne promozionali di prodotti dolciari, come pandori e uova di Pasqua, venduti con l’intento dichiarato di raccogliere fondi per beneficenza. Tuttavia, le indagini hanno rivelato che le donazioni promesse non sono state effettuate come pubblicizzato, portando a un’accusa di truffa aggravata e a un processo previsto per settembre.

Nonostante le difficoltà, Ferragni ha cercato di riparare la sua immagine attraverso scuse pubbliche e donazioni a organizzazioni benefiche. Tuttavia, la sua reputazione e le sue attività professionali continuano a risentire delle conseguenze di queste vicende.