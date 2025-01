Il mondo dei social è in fermento dopo l’ennesima indiscrezione sulla vita privata di Chiara Ferragni. Questa volta, però, l’imprenditrice digitale ha scelto di intervenire personalmente per mettere a tacere le voci che si rincorrono da giorni. L’ex di Fedez è incinta?

Attraverso un messaggio inviato al celebre Dagospia, la Ferragni ha rotto definitivamente il silenzio ed ha dichiarato:

Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao.