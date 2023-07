Nuova polemica su Chiara Ferragni. Questa volta sarebbe colpa di un post su Instagram pubblicato poco prima che scattasse il vero allarme incendi in Sicilia. In quel momento Chiara si godeva le sue vacanze su uno yacht, proprio nelle acque siciliane, mentre gli abitanti dell’Isola già da giorni si stavano occupando dell’emergenza climatica, tra incendi e mancanza di acqua e corrente elettrica.

Chiara Ferragni interviene dopo il post dalla Sicilia

Proprio il post social di Chiara Ferragni non sarebbe affatto piaciuto a molti follower siciliani, che lo avrebbero considerato irrispettoso, soprattutto in un momento come questo. Non solo: tra le sue Instagram Stories la Ferragni aveva subito mostrato preoccupazione per la situazione dei temporali a Milano, senza dedicare alcuna parola a quella degli incendi in Sicilia.

Solo una svista? Non lo sappiamo, ma lei ha voluto giustificarsi con una serie di Stories che, per qualcuno, hanno rappresentato quella famosa toppa ben peggiore del buco stesso.

In difesa di Chiara era sceso anche il marito Fedez, scatenando però ulteriori polemiche su Twitter… pardon, X. Il rapper ha poi preferito cancellare tutto.

Solo nelle passate ore la Ferragni è intervenuta direttamente replicando alle critiche:

Il post di un lunedì piacevole è stato pubblicato la sera prima degli incendi di ieri notte. Evitate polemiche sterili, il problema di quello che sta succedendo non sono sicuramente i miei post.

Ed ancora:

Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. È chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui, per fare la mia parte.

Forse però, Chiara, questa volta, ha semplicemente peccato di poca empatia rispetto all’inferno che si sta vivendo in Sicilia, dove la situazione è oltremodo drammatica. A farlo notare sono gli stessi follower: “Non ha neanche chiesto scusa per essere così poco empatica, noi stiamo vivendo un inferno”.