Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: prima uscita di coppia e ballo alla festa di Halloween – VIDEO

Chiara Ferragni ha festeggiato Halloween al Maka Loft di Milano in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera, alimentando le voci che circolano ormai da settimane su un legame sempre più stretto. Dopo gli avvistamenti a cena e una serata al Lago di Como, Ferragni e il noto imprenditore si sono mostrati insieme durante una festa in maschera.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: insieme a Halloween

Secondo le indiscrezioni, l’influencer e l’imprenditore si frequentano da tempo, grazie anche a un legame che parte dai figli, iscritti alla stessa scuola. Dopo la fine del matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni sembra voler voltare pagina e dare un’altra chance ai suoi sentimenti, come sottolineato da una recente foto scattata al Maka Loft di Milano.

Le immagini, condivise dal giornalista Gabriele Parpiglia, mostrano Ferragni e Tronchetti Provera in un’uscita di coppia: “Non è un’amicizia, ma una storia d’amore intricata”, ha commentato Parpiglia.

La festa di Halloween è stata una scelta non casuale per la loro prima apparizione pubblica: abiti di scena, maschere e una serata tra amici, ma anche qualche gesto di affetto, come evidenziato in un video in cui i due ballano insieme. La Ferragni, sempre riservata sulla sua vita privata, non ha rilasciato commenti, e anche Tronchetti Provera ha preferito evitare dichiarazioni ufficiali, mantenendo riserbo sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VeryInutilPeople (@veryinutilpeople.it)



Mentre Ferragni si gode questa nuova fase in Italia, l’ex marito Fedez ha scelto di trascorrere Halloween negli Stati Uniti.