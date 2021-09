Chiara Ferragni difende Fedez: Pio e Amedeo intervengono stizziti

La polemica con protagonisti Pio e Amedeo contro Fedez prosegue con l’intervento online di Chiara Ferragni che ha commentato un post Instagram di Trash Italiano.

Chiara Ferragni difende Fedez: Pio e Amedeo intervengono

“Simpatici come… finite voi la frase”, questo l’ironico intervento di Chiara Ferragni. Pronta la piccata replica di Pio e Amedeo (forse un po’ permalosi i ragazzetti, eh?):

Chiara, simpatici come… quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle o come quelli che fanno I’elemosina sgommando col Lamborghini in faccia ai poveri? E come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia…in effetti troppo divertente.

Ma attaccare – continuamente – Fedez e Chiara Ferragni per questioni che riguardano i soldi (o per eventi accaduti secoli fa) non è la cosa più noiosa e scontata del mondo?

Chiedo per un’amica.

Tanto per capire quanto sia innovativo il linguaggio di Pio e Amedeo, volevano fare un po’ di rumore attaccando Fedez e l’unico argomento trovato è stato quello degli smaltini, ovvero la cosa più scema e vecchia che gli si possa rimproverare. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 10, 2021