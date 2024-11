Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: la famiglia di lui si oppone? L’ultimo retroscena

La famiglia Tronchetti Provera sembra tutt’altro che entusiasta della relazione tra Giovanni, figlio di Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli, e Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale italiana. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, l’affiatamento tra i due è evidente, ma “la famiglia dell’imprenditore non ha amato questa scelta, questa velocità pubblica, questo amore fatto di baci e maschere sbandierato ai quattro venti”. Le foto del bacio, scattate durante una festa di Halloween, confermano una storia che sembra ormai ufficiale.

Come è nata la relazione tra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera

La scintilla tra i due sarebbe scoccata la scorsa estate, durante un viaggio tra la Corsica e la Sardegna, dove entrambi si trovavano in un momento di crisi sentimentale. Chiara, dopo la rottura con Silvio Campara, e Giovanni, in fase di separazione dalla moglie, si sono trovati a condividere riflessioni e momenti di complicità.

“È lì che avviene il primo incontro tra i due” racconta Parpiglia, descrivendo una serie di messaggi e scambi che, nel corso delle settimane, li hanno avvicinati sempre di più.

Nonostante l’evidente sintonia tra i due, l’entusiasmo di Giovanni Tronchetti Provera per la nuova relazione non sembra essere condiviso dalla sua famiglia. Fonti vicine affermano che “questo amore non sarebbe ben visto”, in particolare per la rapidità con cui è stato reso pubblico e per l’eco mediatico che lo circonda. L’attenzione è ora concentrata sull’evento del Calendario Pirelli 2025, previsto per il 12 novembre: sarà l’occasione per la loro prima uscita ufficiale?

Non si ferma qui l’interesse mediatico: Parpiglia allude anche alla possibilità che l’ex marito di Chiara, Fedez, possa a breve rendere pubblica una nuova relazione. Se confermata, si aprirebbero certamente nuovi retroscena pronti ad infiammare il gossip del momento.