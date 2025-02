Chiara Ferragni diffida Fabrizio Corona: silenzio violato e penale di 1,1 milioni di euro

Il 2 febbraio 2025, durante la presentazione del suo libro La grande menzogna alla Mondadori Duomo, Fabrizio Corona ha svelato un retroscena clamoroso: l’ex re dei paparazzi ha infatti ricevuto una diffida legale da parte di Chiara Ferragni, accompagnata da una richiesta di risarcimento di ben 1,1 milioni di euro. Il motivo? La violazione di un accordo di riservatezza firmato nel 2023, che prevedeva il silenzio totale sulla vita privata dell’imprenditrice digitale per un periodo di dieci anni.

La battaglia legale tra Chiara Ferragni e Corona: accordo violato

“Stamattina mi ha chiamato il mio avvocato, il grande avvocato Chiesa, per dirmi che è arrivata la diffida dalla Ferragni. Secondo lui, non posso pubblicare nulla perché sarebbe una violazione della privacy”, ha dichiarato Corona davanti al suo pubblico, non nascondendo il suo disappunto.

Corona ha deciso di rendere pubblico l’atto di diffida tramite il suo profilo Instagram, mostrando il documento firmato dall’avvocato di Ferragni, Giuseppe Iannaccone. L’accordo risalente al 15 settembre 2023 stabiliva chiaramente che Corona si sarebbe dovuto astenere dal:

Effettuare commenti offensivi o denigratori su Chiara Ferragni;

Raccontare o commentare fatti personali riguardanti la sua vita privata;

Divulgare informazioni riservate legate a vicende personali o familiari.

Secondo l’atto, l’ex paparazzo avrebbe violato questi obblighi almeno 11 volte tra l’inizio del 2024 e oggi, arrecando un “grave pregiudizio” all’immagine pubblica dell’influencer. Ogni infrazione è quantificata in 100.000 euro di danni, da qui la richiesta totale di 1,1 milioni di euro, con l’obbligo di pagamento entro sette giorni.

Il legale della Ferragni ha inoltre chiesto la rimozione immediata di tutti i contenuti diffamatori. In caso contrario, si procederà per vie legali.

Fabrizio Corona, tuttavia, non sembra intenzionato a cedere. In risposta alla diffida, ha pubblicato un video generato con intelligenza artificiale che mostra Chiara Ferragni e Achille Lauro mentre si baciano, un’immagine che ha scatenato un’ulteriore ondata di polemiche. L’ex paparazzo sostiene di voler rivelare la presunta relazione segreta tra l’influencer e il cantante, avvenuta durante il matrimonio di Ferragni con Fedez.

“Per pretendere tutela alla propria privacy, bisogna prima averla, una privacy. La Ferragni ha messo in piazza tutta la sua vita privata, comprese le ecografie dei suoi figli, e lo ha fatto per profitto economico. Ora si risente perché viene raccontata la verità? Non saranno né le diffide né eventuali azioni giudiziarie a fermarci. Nessuno ci può censurare”, ha dichiarato Corona, annunciando la prossima puntata del suo format Falsissimo, dedicata proprio a questo scandalo.