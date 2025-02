Chiara Ferragni costretta a rimuovere video dai social: la famiglia Tronchetti Provera impone il silenzio

Negli ultimi mesi, Chiara Ferragni ha ufficializzato la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli. Durante un’intervista al giornale spagnolo Hola!, l’imprenditrice digitale ha dichiarato: “Sono in una relazione. Sono molto, molto felice”. Queste parole hanno confermato le voci che circolavano da tempo sul loro legame.

Chiara Ferragni, la reazione della famiglia Tronchetti Provera

Nonostante la felicità della coppia, la famiglia di Giovanni, nota per la sua riservatezza, non avrebbe accolto positivamente la relazione. Secondo indiscrezioni, la madre di Giovanni, Cecilia Pirelli, avrebbe espresso forte disappunto per l’esposizione mediatica derivante dalla relazione del figlio con una figura pubblica come la Ferragni.

Gabriele Parpiglia, esperto di gossip, ha rivelato che la famiglia avrebbe richiesto la rimozione di tutti i contenuti che collegano Chiara alla famiglia Tronchetti Provera.

Le motivazioni dietro l’ostilità

La famiglia Tronchetti Provera rappresenta un’aristocrazia industriale che ha sempre evitato l’ostentazione sui social media e la trasformazione della vita privata in spettacolo pubblico. Per loro, la comunicazione è sempre stata misurata e finalizzata esclusivamente agli obiettivi aziendali. L’idea di una nuora che ha fatto della sovraesposizione mediatica il proprio mestiere rappresenta un cortocircuito culturale difficilmente gestibile.

Le richieste imposte a Chiara Ferragni

In risposta alle dichiarazioni pubbliche di Chiara, la famiglia avrebbe imposto un veto, chiedendo la rimozione di tutti i video ufficiali dell’evento che mostravano l’influencer e le sue dichiarazioni. Questa richiesta sottolinea la volontà della famiglia di mantenere la propria privacy e di evitare un’eccessiva esposizione mediatica.